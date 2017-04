Verstappen rijdt eerste podiumplaats van het seizoen

In de eerste rond wist de 19-jarige Verstappen negen concurrenten voorbij te rijden en reed zelfs enige tijd op P2. In het verloop van de race moest hij deze plaats afstaan aan de Duitse Sebastiaan Vettel die in zijn Ferrari beduidend sneller was.

Tot op het laatst moest Verstappen vechten om zijn derde plaats te behouden. In de laatste bocht kwam Ricciardo akelig dichtbij, maar door een slippertje wist Verstappen de derde plaats te behouden.

Lewis Hamilton startte van pole position en wist na een foutloze race als eerste over de finish te gaan, gevold door Vettel. Verstappen werd door het publiek verkozen tot driver of the day.