Patrick Kluivert jarenlang slachtoffer van goksyndicaat

Uit vertrouwelijke justitiële documenten die in handen zijn van de Volkskrant zette Kluivert aanzienlijke bedragen in op voetbalwedstrijden. Het syndicaat oefent de laatste jaren flinke druk uit op de oud-voetballer om te betalen.

De leider van het goksyndicaat zou Daniël van ’t H. zijn. Volgens de Duitse justitie zou hij eerder betrokken zijn geweest bij matchfixing. Spelers met gokschulden zou hij hebben aangezet tot het manipuleren van wedstrijden. Het is niet duidelijk of hij ook Kluivert hiertoe aangezet heeft.

Kluivert zou via tussenpersonen zijn schuld gedeeltelijk hebben afgelost. Het restant, ruim 7 ton, zou een deel als incasso-opdracht zijn verhandeld in de onderwereld. Hierdoor is het voor Kluivert ook onduidelijk bij wie hij schulden heeft.

Aan de Volkskrant liet Kluivert weten niet on the record te willen reageren, maar wel dat hij met de situatie in zijn maag zit. Eerder benadrukte zijn advocaat Gerard Spong dat de oud-voetballer 'geen enkele strafbare betrokkenheid heeft gehad bij het manipuleren van voetbalwedstrijden' en dat hij 'uitsluitend slachtoffer is in deze zaak'