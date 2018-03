OM eist 15 jaar voor poging moord in PI Vught

'Maar één conclusie'

'Zijn handelingen laten geen andere conclusie: hij is met een mes in zijn hand naar zijn slachtoffer toe gegaan, heeft hem aangevallen en meermalen gericht gestoken en gesneden in zijn halsstreek met als doel het slachtoffer te doden,' aldus de officier van justitie woensdag.

Poging moord Almere

Hij zit daar omdat hij door het hof Arnhem-Leeuwen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en TBS voor een poging moord die hij op 13 december 2011 heeft gepleegd in Almere.

Poging moord PI Vught in 2017

Op 22 maart 2017 zit de verdachte ’s middags in de bibliotheek van de PI Vught samen met een aantal andere gedetineerden, waaronder ook het slachtoffer. Als de twee medewerkers even niet in bibliotheek zijn, ziet de man zijn kans schoon, loopt naar het slachtoffer toe, pakt zijn hoofd vast, trekt dit naar achter en haalt met een mes meermalen naar zijn keel uit. Het slachtoffer roept om hulp, probeert zich los te rukken, maar dat lukt niet en laat zich dan op de grond vallen. De anderen in de bibliotheek proberen de verdachte vervolgens van het slachtoffer los te krijgen, maar dat lukt niet.

Compleet doorgedraaid

Verdachte was door het dolle, heel agressief, niet voor rede vatbaar. Had onmenselijke krachten, vertoonde blinde woede en leek chaotisch, psychotisch doorgedraaid, zo verklaren de andere aanwezigen later. Zij zien dat de verdachte een aardappelschilmes in de hand heeft met een lemmet van 6 centimeter, waarmee hij ook naar de medewerkers van de PI stekende bewegingen maakt. Pas als er een tafel over het slachtoffer wordt heen geschoven en hij letterlijk aan zijn benen wordt weggetrokken, stopt het steken en het dreigende gevaar.

Voorbedachte raad

Het openbaar ministerie is van mening dat er hier sprake is van voorbedachte raad. 'De verdachte heeft al op een moment ruimschoots voor de middag van 22 maart 2017 een mesje ontvreemd. Deze zijn niet voorhanden in de bibliotheek. De sfeer in de bieb was rustig, er was geen enkele aanleiding die deze aanval kan verklaren en uit eerdere zaken weten we dat verdachte een hekel heeft aan zedendelinquenten, die hij poppendokters noemt,' somt de officier de bewijzen op. 'Hij had voldoende tijd en gelegenheid na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven, maar zocht toch actief de confrontatie met het slachtoffer.'

Eerder veroordelingen

De verdachte heeft al forse veroordelingen staan. Als hij voor vermogensdelicten in een huis van bewaring zit steekt hij zijn vader neer, waarvoor hij TBS krijgt opgelegd. Al kort na de start van zijn TBS-behandeling valt hij een mede TBS’er van achter aan en steekt hem bijna dood. Deze eerdere forse steekincidenten, reken het OM de verdachte zwaar aan laat deze ten nadele meewegen bij het bepalen van de strafmaat.

Eigenrichting

De verdachte heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis en ADHD, blijkt uit de deskundigenrapportages, 'Maar,' zo gaat de officier verder, 'ik zie ook dat hij een enorme drang heeft om zijn wil en gedachtengoed aan anderen op te leggen. Volgens hem verdienen zedendelinquenten geen plek in de maatschappij, geen plek in de TBS kliniek en geen plek in de PI. Zij moeten allemaal dood. Maar het recht op leven is het meest fundamentele recht dat er is en dat geldt óók voor zedendelinquenten.'

15 jaar celstraf

Het OM vindt dan ook dat er opnieuw een forse gevangenisstraf moet worden opgelegd, zonder een nieuwe TBS maatregel. Na het uitzitten van zijn straffen zal hij alsnog gaan starten met de eerder opgelegde maatregel. 'De verdachte wilde eigenmachtig beslissen op het recht van leven van het slachtoffer, toont geen berouw, verklaart niet wat zijn bedoeling was en het uiteindelijke geringe letsel bij het slachtoffer, is volledig aan anderen te danken. Een gevangenisstraf van 15 jaar voor deze poging moord is hier meer dan gepast,' besluit de officier haar pleidooi. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.