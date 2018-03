Man (76) in ongelijk gesteld om eis aanpak 'Amsterdamse fietsjungle'

De Amsterdammer die voor de rechtbank eiste dat de burgemeester op zou treden tegen de in zijn ogen ‘Amsterdamse fietsjungle’, heeft van de rechter geen gelijk gekregen. De man had niet de burgemeester maar de gemeente moeten dagvaarden. 'Had hij dat wel gedaan, dan nog was zijn eis ook op inhoudelijke gronden afgewezen;, zo meldt de rechtbank Amsterdam woensdag.

Tekortschietend gezag

Volgens de 76-jarige man lappen Amsterdamse fietsers alle regels aan hun laars: ze rijden mensen aan op zebrapaden, fietsen over de stoep en steken al bellend en met een kind achterop diagonaal een kruispunt over. Volgens hem schiet het gezag hierin ernstig tekort omdat er niet tegen de overtredingen zou worden opgetreden. Via de rechter probeerde de man daarom de burgemeester van Amsterdam te dwingen om de politie strenger tegen fietsers op te laten treden.

Verkeerde partij gedagvaard

De rechtbank verklaart de eis van de man niet ontvankelijk omdat hij zijn eis aan de verkeerde partij heeft gericht. In deze civiele procedure had hij niet de burgemeester, maar de gemeente moeten dagvaarden.

Ook inhoudelijk geen gelijk

Had de man wel de goede partij gedagvaard, dan was zijn eis ook op inhoudelijke gronden afgewezen. De gemeente heeft namelijk voldoende aangetoond dat zij wel degelijk aandacht heeft voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door het stimuleren van campagnes en lessen op scholen en in wijkcentra. Daarnaast is handhaving van verkeersovertredingen voor het grootste deel een zaak van het Openbaar Ministerie en de politie, en niet van de gemeente.

Beleid blijft ongewijzigd

Bovendien baseert de gemeente zich bij het handhaven van de verkeersveiligheid op democratisch vastgesteld beleid. Dat beleid wordt besproken in de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en gemeente. De gemeente heeft de eis van de man daar ingebracht. De driehoek heeft besloten dat het beleid niet wordt gewijzigd. Meer kan in deze procedure niet van de gemeente worden afgedwongen.