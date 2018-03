Uitslaande brand in aanbouw achter woning Oude Pekela

In een aanbouw achtereen woning aan de Savornin Lohmanlaan in Oude Pekela is dinsdagavond brand uitgebroken

De brandweer kreeg even na 23:00 uur de melding van een woningbrand. Korps Oude Pekela rukte uit met een blusvoertuig.

Ter plaatse troffen ze een uitslaande brand aan in een aanbouw achter de woning. De vlammen kwamen metershoog boven de omliggende woningen uit. De brandweer had als eerste prioriteit te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de huizen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De woning heeft lichte rookschade opgelopen. Over de oorzaak is nog niets bekend.