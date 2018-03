Aantal vrouwen dat hormonale anticonceptiva gebruikt, daalt voor het vijfde jaar op rij

Het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 t/m 48 jaar) dat hormonale anticonceptiemiddelen gebruikt, is geslonken van 480 per duizend vrouwen in 2013 naar 430 per duizend vrouwen in 2017. Dat komt neer op een daling van 8,5 procent. Vooral in de afgelopen twee jaar daalde het aantal gebruiksters relatief sterk.

Het zijn vooral de twintigers (21-31 jaar) die minder gebruikmaken van een hormonaal anticonceptiemiddel. Onder twintigers is het pilgebruik in twee jaar tijd met 11% afgenomen Maar sowieso gebruiken vrouwen in de vruchtbare leeftijd minder vaak een hormonaal anticonceptiemiddel. Dat geldt ook voor vrouwen tot 21 jaar, terwijl voor hen de kosten voor het pilgebruik vergoed worden vanuit het basispakket.

Toename hormoonspiralen

Onder hormonale anticonceptiva vallen de diverse anticonceptiepillen, de Nuvaring, de hormoonspiralen, prikpillen en het anticonceptieve implantatiestaafje Implanon. De teruggang in anticonceptivagebruiksters zit vooral bij de orale hormonale anticonceptiva, inclusief de Nuvaring. Niet alle soorten anticonceptiva laten een daling van het aantal gebruikers zien. De hormoonspiralen Mirena en Kyleena tonen de sterkste toename.