ING schrijft pinbetalingen dubbel af, klanten in de problemen

Het lijkt vooral te gaan om pinbetalingen van 19 maart, die nu voor de tweede keer zijn afgeschreven. Omdat veel klanten belden met de klantenservice van ING was deze woensdagochtend moeilijk bereikbaar. Maar ook winkeliers en benzinepomphouders kregen te maken met boze klanten, die in de veronderstelling waren dat de bedrijven de bedragen twee keer hadden geïnd. Dit meldt onder meer het AD woensdag.

Een woordvoerder van ING laat aan de krant weten dat het niet om overschrijvingen gaat die bijvoorbeeld met de app zijn gedaan. Verder laat hij weten: 'We werken momenteel keihard om dit vandaag nog te herstellen. We bieden al onze klanten onze excuses aan. Dit is echt heel vervelend. Dit had nooit mogen gebeuren.'

Rood

Het loopt al tegen het einde van de maand, maar de meeste mensen moeten nog wel even wachten op hun salaris. Door de dubbele afschrijving staan zij ineens wel in het rood en kunnen zij hun dagelijkse benodigdheden bij de winkel of benzinepomp niet meer betalen.