Cafés Korenmarkt blijven gesloten om vermoeden witwaspraktijken

Dinsdag heeft de rechtbank in Arnhem bepaald dat de cafés Madame Touché, De Barron en Den Koopman op de Korenmarkt in Arnhem gesloten blijven.

Witwassen

'Er bestaat een ernstig vermoeden dat de cafés gebruikt worden voor witwassen', zo meldt de rechtbank dinsdag. Volgens de rechtbank stelt de burgemeester terecht dat dit maatschappelijk ondermijnend werkt.

Verdachten

De cafés zijn op last van de burgemeester gesloten. De persoon die geld in de cafés heeft gestoken en de exploitante van de cafés zijn verdachten in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, schijnbeheer en valsheid in geschrifte.

Geldschieter

