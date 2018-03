Tot 10 jaar celstraf in onderzoek Trefpunt

Bij een grootschalige politieactie (onderzoek 'Trefpunt') werden op 4 april 2016 tientallen verdachten aangehouden op verdenking van onder meer drugsdelicten. De rechtbank behandelde begin 2018 de zaken in een deelonderzoek van 4 mannen en 1 vrouw.

Professionele organisatie

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten van 57, 52 en 39 jaar elkaar van januari 2014 tot de actiedag zeer vaak, soms bijna dagelijks, troffen in de loods in Best. Zij spraken daar veelvuldig over de productie van en handel in harddrugs. Zo werd er gepraat over bestaande productielabs, productiehoeveelheden en grondstoffen en goederen voor de productie van drugs. Om zo ongehinderd mogelijk te kunnen werken en het zicht op de handel te belemmeren, werd geopereerd vanuit een besloten locatie en gebruikten ze afschermingstactieken en technische hulpmiddelen. Kortom: het ging er professioneel aan toe.

Volgens de rechtbank was er sprake van een criminele organisatie die zich bezighield met de productie van en handel in harddrugs. Ook werden op grote schaal zogenaamde voorbereidings- of bevorderingshandelingen gepleegd. De 52-jarige man had in dit alles de leiding. De 57-jarige man was de eigenaar van de loods en faciliteerde de criminele activiteiten door onder meer toe te staan dat er ontmoetingen plaatsvonden in zijn bedrijf. Daarnaast gaf hij drugsmonsters aan klanten en nam hij boodschappen aan voor de 39-jarige en 52- jarige man. Ook werkte hij veelal nauw met hen samen bij de drugshandel.

De Tilburger maakte ook deel uit van de organisatie en was op de hoogte van de criminele harddrugsactiviteiten waarmee de 3 anderen zich bezighielden. Hij was één van de ‘koks’ die de synthetische drugs produceerde. Ook was hij actief op zoek naar locaties voor nieuwe drugslabs.

Witwassen en verboden wapenbezit

Anders dan het standpunt van de officier van justitie, oordeelt de rechtbank dat er onvoldoende bewijs is dat de organisatie was gericht op het smokkelen van harddrugs over de grens, het plegen van softdrugsmisdrijven, witwassen en het bezit van wapens en munitie. Dat betekent dat de rechtbank de 4 hoofdverdachten op dit punt vrijspreekt. De eigenaar van de loods wordt wel individueel veroordeeld voor bezit van verboden vuurwapens en munitie. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan witwassen - samen met zijn ex-vrouw - van ruim 200.000 euro, en pleegden ze valsheid in geschrift.

Totale onverschilligheid

De rechtbank neemt de verdachten in het bijzonder hun totale onverschilligheid kwalijk. Een sprekend voorbeeld hiervan is een afgeluisterd gesprek van september 2015 tussen 2 verdachten. Hierin gaf de ene verdachte aan dat hij een foutje had gemaakt. Hij had een klant namelijk metamfetamine in plaats van mefedron meegegeven. Volgens hem waren de afnemers 3 dagen volledig van de wereld van een klein snuifje. De andere verdachte reageerde hierop door te zeggen dat metamfetamine gevaarlijk is en al verslavend na één keer. Desondanks bleven de verdachten gewoon doorgaan met de productie van en handel in harddrugs. Dat bijvoorbeeld de ontdekking van een drugslab in Etten-Leur hen er niet van heeft weerhouden verder te gaan met hun criminele activiteiten, volgt ook uit afgeluisterde gesprekken. Daarin wordt nog diezelfde dag gesproken over het zoeken naar andere locaties voor een nieuw drugslab. Naast gevaar voor de volksgezondheid, schuilt in de productie van en handel in synthetische harddrugs direct gevaar voor schade aan het milieu, veroorzaakt door de vele illegale dumpingen van vrijkomende chemische afvalstoffen in natuurgebieden. De rechtbank vindt lange onvoorwaardelijke celstraffen daarom op zijn plaats.