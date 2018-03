Gorillavrouwen tijdelijk aan de pil om nieuwe leider Bao Bao uit Taiwan

De nieuwe gorillaleider van Apenheul is gisteren gearriveerd. De 33-jarige Bao Bao uit Taipei Zoo in Taiwan gaat de huidige gorillaleider Jambo opvolgen. Dit heeft alles te maken met het internationale fokprogramma voor gorilla’s in dierentuinen, waar Apenheul onderdeel van is.

Bao Bao heeft nog niet eerder voor nakomelingen gezorgd. Hij kan daarom een belangrijke rol spelen binnen het fokprogramma, dat als doel heeft om genetisch gezonde groepen gorilla’s in dierentuinen te houden. Voorlopig verblijft de nieuwe man nog achter de schermen. Hij is inmiddels geïntroduceerd met de eerste gorillavrouw en zal de komende tijd stap voor stap kennismaken met de andere gorillavrouwen.

Nieuwe hoop voor fokprogramma

Apenheul, expert op het gebied van apen sinds 1971, maakt een belangrijke, maar ook spannende keuze door de onervaren Bao Bao te introduceren als de nieuwe leider van de gorillagroep. Bao Bao heeft nog nooit eerder een gorillagroep geleid en niet eerder voor nakomelingen gezorgd. Toch zijn dit juist belangrijke redenen voor zijn komst naar het apenpark. Frank Rietkerk, zoölogisch directeur van Apenheul en coördinator van het fokprogramma voor gorilla’s: “Bao Bao heeft in Taipei Zoo jarenlang alleen geleefd. In Apenheul kan hij onderdeel worden van een grote, sociale groep gorilla’s en zich gaan voortplanten. Bao Bao speelt een heel belangrijke rol binnen het fokprogramma. Zijn genen komen nog niet voor onder de gorilla’s in dierentuinen wereldwijd en zijn erg belangrijk om genetisch gezonde groepen gorilla’s in dierentuinen stand te houden. We zijn dus ontzettend benieuwd hoe hij zich de komende tijd gaat ontwikkelen.”

De keuze voor Bao Bao is niet zomaar gemaakt. Frank: “Daar zijn jaren overheen gegaan. Onze gorillaverzorgers zijn in 2017 al naar Taipei Zoo gereisd om Bao Bao te observeren en te helpen met zijn dagelijkse verzorging. Dit was belangrijk om meer te weten te komen over Bao Bao en zijn achtergrond. Dat neemt niet weg dat de introductie spannend zal worden. Gelukkig hebben we in Apenheul sinds 1976 ervaring met het houden van gorilla’s. Als echte apenexpert zien wij deze uitdaging er daarom als één die voor ons is weggelegd.”

Vertrek Jambo

Ook de reden van het vertrek van huidige gorillaleider Jambo heeft alles te maken met het fokprogramma voor gorilla’s. In de afgelopen 13 jaar zorgde de 23-jarige zilverrug voor maar liefst 8 gezonde kinderen. Frank: “Jambo’s genen zijn goed vertegenwoordigd onder de gorilla’s in dierentuinen wereldwijd. Ook willen we voorkomen dat Jambo met zijn dochters gaat paren. De gorillavrouwen in Apenheul krijgen nu al een tijdje de anticonceptiepil, maar voor het welzijn van de groep is het niet goed als er te lang geen kinderen worden geboren. Daarom is het tijd voor een nieuwe man in de groep. Wanneer en waarheen Jambo zal verhuizen, is nog niet bekend. Het toekomstige verblijf moet eerst voldoen aan alle richtlijnen die het fokprogramma hieraan stelt. Wat vaststaat, is dat Jambo’s zonen Wimbé, Mapasa en M’Zungu met hem meegaan. Zij zullen verder leven als mannengroep. Dit komt zowel in het wild als in andere dierentuinen vaker voor.

In het wild

Gorilla’s worden in het wild ernstig bedreigd. Met fokprogramma’s houden dierentuinen gezonde groepen gorilla’s in stand. Frank: “Apenheul heeft als missie om liefde voor dieren en natuur bij bezoekers te stimuleren. Wij zien de gorilla’s als de ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild. Door bezoekers meer over de gorilla’s te leren, hopen wij bij te dragen aan bewustzijn om zuinig te zijn op de aarde, zodat deze prachtige dierensoort in het wild behouden blijft.”