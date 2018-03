Gezonde voeding blijkt ook duurzaam

Van Dooren onderzocht hoe duurzaam (milieu-impact) en gezond (voedingskundige kwaliteit) bestaande voedingspatronen zijn. “Ik zag dat de voedingspatronen gemeenschappelijke kenmerken hebben: ze bevatten per calorie weinig zout, weinig verzadigd vet en weinig toegevoegd suiker, maar wel veel vezels, essentiële vetzuren en plantaardige eiwit.” Hiermee ontwikkelde hij de Sustainable Nutrient-Rich Foods index, een slim wiskundig model om betere voedingsadviezen te geven. Hij deelde producten daarvoor in vier categorieën in: rood, wit, bruin en groen. Van Dooren: “De groene categorie met groenten, paddenstoelen, peulvruchten, sojaproducten en fruit scoort bijvoorbeeld op beide aspecten, duurzaam én gezond, het best.”

Kies voor een gezonder alternatief

Van Dooren berekende de milieu-impact van voedsel door te kijken naar factoren als broeikasgassen en landgebruik. Daarnaast hield hij rekening met de voedingsstoffen, culturele acceptatie en de prijs en voerde hij een consumentenonderzoek uit. Uit het consumentenonderzoek bleek dat slecht scorende groepen zoals jonge, werkende mannen hun eetpatroon op een aantal punten zouden kunnen verbeteren. Van Dooren: “Deze groep zou er goed aan doen de snacks te vervangen door fruit als tussendoortje en vlees voor een deel te vervangen door vis. Verder raad ik ze aan de kaas bij lunch te vervangen door groente. Als ze dan ook meer water en minder alcohol gaan drinken, krijgen ze minder lege calorieën binnen.”

Ecologisch duurzame voeding

Dat er een link is tussen de voedingskundige kwaliteit en ecologische duurzaamheid van voedingspatronen was al wel bekend, maar hoe die link precies is was nog niet meetbaar gemaakt in modellen. De ecologische grenzen van de aarde staan onder grote druk, als het gaat om klimaatverandering, landgebruik, en watergebruik. Ons voedingspatroon is verantwoordelijk voor 20 tot 35% van onze klimaatimpact. Van Dooren: “Dit is een van de eerste studies die systematisch kijkt naar de relatie tussen broeikasgassen en de voedingswaarde van voedingsmiddelen en voedingspatronen.”