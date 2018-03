Vergunning voor Nuon voor bouw windpark zonder subsidie

Windpark op Noordzee

Het windpark op de Noordzee levert straks voldoende duurzame stroom voor één miljoen huishoudens. De afgelopen maanden zijn de ingediende aanvragen beoordeeld, waarbij het plan van de dochter van Nuon de hoogste score heeft gekregen. Het nieuwe windpark moet in 2022 gereed zijn en is daarmee ’s werelds eerste windpark dat zonder subsidie gebouwd zal zijn. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) overhandigde vandaag de vergunning aan Gunnar Groebler, vice president van moederconcern Vattenfall. De bewindsman deed dit bij zijn werkbezoek aan Ampelmann en HSM Offshore, twee Nederlandse bedrijven die wereldwijd toonaangevend zijn in windenergie op zee.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: “Door drastisch lagere kosten worden er inmiddels windparken gebouwd zonder subsidie. Zo houden we de energietransitie betaalbaar. Door innovatie en concurrentie wordt duurzame energie steeds goedkoper, en tot nu toe sneller dan verwacht.”

Chinook

Chinook is een commanditaire vennootschap (C.V.) en een dochter van Nuon/Vattenfall. Nuon en Shell bouwden in 2007 Nederlands eerste windpark op zee. Nuon/Vattenfall heeft in totaal 1,6 GW aan windparken gebouwd en daarnaast nog eens 6,5 GW aan windparken in de planning. Daarmee is Vattenfall qua marktaandeel de vierde eigenaar van offshore windparken in Europa, na Ørsted, E.ON en Innogy. Vattenfall wist de laatste drie achtereenvolgende vergunningsprocedures in Denemarken te winnen. De windparken van Vattenfall zijn gelegen in Zweden, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Nederland.

Wind op zee ligt op koers

Het kabinet ligt op koers met de uitvoering van de ambities voor wind op zee. De kostprijs voor wind op zee is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. Ten opzichte van de 12,4 cent/kWh waarvan in het Energieakkoord (2013) werd uitgegaan is met de vorige vergunningsprocedure al een kostenreductie van 55% bereikt, waardoor het nu mogelijk is geworden een windpark geheel zonder subsidie te bouwen en te exploiteren. Inclusief dit windpark is ruim 60% van de in totaal 3.450 MW uit het Energieakkoord toegewezen aan marktpartijen, voldoende duurzame stroom voor drie miljoen huishoudens.

Andere windparken op zee

Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van vijf windparken die, tezamen met de reeds bestaande windparken, een totaal vermogen van ruim 4.500 MW hebben en daarmee behoren tot de grootste ter wereld. In 2016 werd de vergunning voor de kavels I en II van windpark Borssele gewonnen door Ørsted, en de kavels III en IV door een consortium bestaande uit Eneco, Diamond Generating Europe, Shell en Van Oord.

De openstelling van de volgende twee vergunningsprocedures staan gepland 2018 en 2019. De grote windparken dragen veel bij aan de energietransitie. In totaal hebben ze voldoende capaciteit om circa 6,5 miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen producenten van andere groene energietechnieken de druk om ook snel goedkoper te worden.

Innovatiekavel

Van 2 tot en met 18 januari liep nog een andere vergunningsprocedure voor de ontwikkeling van Kavel V van het windenergiepark Borssele. Dit is een kavel waar innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal staat. De winnaar van dit kavel wordt uiterlijk in april bekend gemaakt.