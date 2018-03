Vrouw (70) zwaargewond aangetroffen tijdens uitlaten hondje

In de Admiraal Helfrichstraat in Amsterdam-West is zaterdagavond 10 maart 2018 een zwaargewonde vrouw aangetroffen die haar hondje aan het uitlaten was. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Ziekenhuis

'De politie onderzoekt wat deze vrouw overkomen is en is op zoek naar getuigen die daar meer over kunnen vertellen', aldus de politie. De 70-jarige vrouw ging die avond haar hondje uitlaten. Rond 22.15 uur wordt zij in de Admiraal Helfrichstraat ter hoogte van de gemeentewerf bewusteloos aangetroffen op straat. De vrouw bleek zwaargewond te zijn en is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar ligt zij op dit moment nog steeds.

Onderzoek en getuigen

De politie doet onderzoek naar wat er met de vrouw gebeurd is en hoe zij zo gewond is geraakt. Mogelijk is er sprake van een verkeersongeval. Omstanders hebben een taxi naast de vrouw zien staan toen zij bewusteloos op de grond lag. Het onderzoeksteam komt graag in contact met de bestuurder van deze taxi.

Lichtgrijze bestelbus

Ook hopen zij te kunnen spreken met de bestuurder van een lichtgrijze bestelbus die langsreed, terwijl de vrouw op de grond lag. Heeft u informatie die het onderzoeksteam verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844.