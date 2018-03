Ernstig verkeersongeval N270 kost vijf mensen het leven

Botsing bestelbus en vrachtwagen

Rond 16.20 uur kwamen een bestelbus en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing. In de bestelbus zaten meerdere personen waarvan er 5 aan hun verwondingen zijn overleden. Daarnaast zijn er volgens de politie nog 4 zwaargewonden waaronder de bestuurder van de vrachtwagen. Alle gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Hoeveel gewonden er totaal zijn is nog onduidelijk.

N270 volledig afgesloten

Over de oorzaak van het ernstige ongeval is ook nog niets bekend. De politie is een groot onderzoek gestart om hier meer duidelijkheid over te krijgen. De N270 is daarom volledig afgesloten en zal dat de komende uren vanwege het onderzoek en berging van de gebotste voertuigen tot naar schatting 21.00 uur ook blijven.