Automobilist (20) rijdt in op agent

Afgelopen zondag is 's nachts even voor 03.00 uur een automobilist in de Korte Kapoenistraat in Doetinchem ingereden op een agent. 'De agent kon net op tijd aan de kant springen waardoor niemand gewond raakte. De bestuurder, een 20-jarige man uit Doetinchem, is aangehouden', zo meldt de politie maandagmiddag.

Opgevallen

De politie was die nacht aan het werk in het centrum van Doetinchem toen een auto vanwege gevaarlijk rijgedrag opviel. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde kwam het voertuig alsnog tot stilstand in de Korte Kapoenistraat. Op het moment dat de agenten de auto benaderden gaf de bestuurder flink gas en reed hard achteruit. Een agent kon net op tijd aan de kant springen en een aanrijding te voorkomen.

Poging doodslag

Kort daarna werd de auto aangetroffen op een parkeerplaats aan de Nieuweweg. De inzittenden waren intussen gevlucht. Enkele uren later kon de bestuurder alsnog worden aangehouden in zijn huis in Doetinchem. Hem wordt poging doodslag ten laste gelegd.