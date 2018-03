Ruim 14.000 mannen voldoen aan DNA-oproep zaak Nicky Verstappen

Aan de oproep van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak Nicky Verstappen hebben twee op de drie mannen die zijn aangeschreven gehoor gegeven. De politie heeft bij ruim 14.000 mannen DNA afgenomen. In totaal werden 21.500 mannen aangeschreven om DNA-af te staan.

Bedankt

'Politie en Openbaar Ministerie bedanken alle mannen die hun DNA hebben gegeven in het DNA-verwantschapsonderzoek in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen', zo laten de politie het het OM maandag weten. Van 24 februari t/m 18 maart werd het grootste DNA-verwantschapsonderzoek van Nederland uitgevoerd, in de hoop een doorbraak te krijgen in dit onderzoek.

Verwantschapsonderzoek

In de afgelopen periode gaven 14049 mannen vrijwillig hun DNA af. In totaal werden voor dit verwantschapsonderzoek 21.500 mannen oproepen, 17.500 uit het gebied rond de Brunssummerheide en Heibloem, zo’n 3.300 uit andere delen van Limburg en ongeveer 700 uit de rest van Nederland. Naast het verwantschapsonderzoek loopt het autosomale DNA-onderzoek. In dat onderzoek wordt het DNA-profiel van 1.500 mannen 1-op1 vergeleken met het DNA dat is aangetroffen op het lichaam van Nicky. Sinds eind oktober hebben in dit onderzoek 936 mannen DNA afgestaan.

Belangrijkste is DNA-match

Projectleider van de politie Hans Ramaekers: 'We zijn tevreden over hoe het afnameproces is gelopen en met de opkomst die er is. Uiteraard is bij een opkomst van 100% de kans op succes het grootst. Daar waren al onze inspanningen dan ook op gericht. Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende DNA-profielen hebben om goed onderzoek te doen. Het belangrijkste is dat we uiteindelijk een match krijgen met het DNA dat is veilig gesteld in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Hopelijk krijgen we daarmee antwoorden op de vele vragen die, met name zijn ouders en zusje, maar ook politie en Openbaar Ministerie hebben.'

Nog DNA-afnames gepland

Het afnemen van DNA loopt de komende weken nog door. Er zijn nog afspraken gepland met mensen die in het verwantschapsonderzoek eerder geen DNA konden afstaan vanwege verschillende redenen. Zij worden de komende tijd nog bezocht. Ook de afname van DNA buiten Limburg (groep van ongeveer 700 mannen) loopt nog. Dat geldt ook voor het autosomale DNA-onderzoek.

Spontane DNA-afname

Tijdens de grootschalige DNA-afname hebben zich ook meerdere mannen gemeld die geen uitnodiging hadden ontvangen. Zij kozen er zelf voor DNA af te staan om te helpen deze zaak op te lossen. Het is nu nog niet aan te geven om hoeveel mannen dit gaat. Pas als alle informatie verwerkt is door het onderzoeksteam, kan hierover duidelijkheid gegeven worden.

Volgende stap in onderzoek

Alle afgenomen DNA-monsters worden verstuurd naar het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). Hier gaan onderzoekers aan de slag om het afgegeven DNA-materiaal te vergelijken met het DNA dat is veilig gesteld in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Alles is erop gericht om een match te vinden.

DNA-monsters na onderzoek vernietigd

Politie, NFI en Openbaar Ministerie gaan met de DNA-profielen om, zoals dat in ons land wettelijk is vastgesteld. Na het onderzoek worden de DNA-monsters vernietigd. Met de mannen die DNA hebben afgestaan is, afhankelijk van hun keuze, persoonlijk afgesproken op welke termijn hun DNA wordt vernietigd. Zij krijgen schriftelijk bericht als dit is gebeurd. Het verwerken en onderzoeken van alle DNA-monsters zal naar verwachting tussen de 6 en 12 maanden duren.

Families

Naast het onderzoek bij het NFI is het rechercheteam van de politie nog volop bezig met de afronding van DNA-afname van het autosomale en verwantschapsonderzoek. Zo wordt onder andere bekeken of er van alle opgeroepen families iemand is die DNA heeft afgegeven. Als er van een bepaalde familie niemand DNA heeft afgestaan, kan het rechercheteam besluiten om de mannen uit die familie nogmaals te vragen om DNA af te geven.

Meer dan 500 tips

Ook het rechercheonderzoek naar de dood van Nicky Verstappen loopt nog. Sinds de bekendmaking van dit DNA-onderzoek op 23 mei 2017 zijn meer dan 500 tips en reacties binnen gekomen bij de politie. Deze worden allemaal onderzocht. Tot op heden zit daar de gouden tip helaas nog niet bij.

Inzet

Tijdens het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek (24 februari t/m 18 maart) zijn per dag ongeveer 100 politiemensen bezig geweest om het afnameproces zorgvuldig te laten verlopen. Het gehele afnametraject is begroot op ongeveer 1,8 miljoen euro. Deze kosten hebben onder andere te maken met aanschaf van materialen en diverse facilitaire kosten.