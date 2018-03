Levensgevaarlijke taferelen op A4 door bestuurder onder invloed

De politie heeft in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart op de A4 ter hoogte van Burgerveen een 28-jarige man uit Nootdorp aangehouden. De man bestuurde een auto maar zorgde door zijn rijgedrag voor levensgevaarlijke taferelen. De bestuurder was vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs. Later verklaarde hij dat hij GHB had genuttigd.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur zagen omstreeks 02.30 uur een auto nagenoeg stilstaan op de A4. Nadat de auto weer sneller ging rijden (ongev. 40 km/u), gaven de agenten het teken ‘VOLG POLITIE’ en zette de blauwe zwaailichten aan. De bestuurder volgde echter niet maar verminderde zelfs vaart en kwam tot stilstand. Het achteropkomende verkeer kon de auto enkele malen nog net ontwijken. Op verzoek van de agenten werden boven de twee meest linkse rijstroken rode kruizen geplaatst. Toen dit effect had kon de politieauto achteruit naar de betrokken auto rijden.

GHB

De agenten zagen dat de bestuurder van de auto ongecontroleerde bewegingen maakte en moeilijk aanspreekbaar was. Hij probeerde de auto weer te starten maar dat lukte niet. De man was vermoedelijk onder invloed van alcohol in combinatie met een andere drug. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Daar is een onderzoek van de psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties uitgevoerd. Ook heeft een arts bloed afgenomen voor een bloedonderzoek. Tijdens zijn verhoor gaf de man aan dat hij 4 milliliter GHB had gebruikt.

Rijbewijs ingevorderd

Proces-verbaal wordt opgemaakt voor het verkeersgevaarlijk rijgedrag en het rijden onder invloed van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Het rijbewijs is ingevorderd en naar het openbaar ministerie gestuurd.