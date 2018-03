Tankwagen kantelt op A59

De chauffeur zat vast in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. Dit meldt Omroep Brabant. Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse waaronder een traumahelikopter. De chauffeur is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De hulpverlening richt zich nu op het schoonmaken van het wegdek. Door het ongeval raakte de dieseltank van de vrachtwagen lek. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de tankwagen niet geladen met gevaarlijke stoffen.

De verbindingsweg van de A16 vanuit Breda richting Den Bosch is rond elf uur weer opengegaan. Vanuit Rotterdam is de weg richting Den Bosch nog dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A27, A58 en A59.