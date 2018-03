72 scouts uit Utrecht naar Amerika voor World Scout Jamboree

72 jonge scouts uit Utrecht vertrekken in 2019 naar Amerika om deel te nemen aan de World Scout Jamboree, het grootste internationale Scoutingkamp ter wereld dat eens in de vier jaar wordt georganiseerd. Hier komen ruim 40.000 scouts uit 150 verschillende landen samen voor een onvergetelijke ervaring.

In totaal gaan er bijna 700 jeugddeelnemers naar Amerika voor de World Scout Jamboree. Samen met 450 vrijwilligers vormen zij de Nederlandse afvaardiging. Alle jeugddeelnemers zijn ingedeeld in 19 troepen. Elke troep heeft een eigen naam en logo en bestaat uit ongeveer 36 scouts en 4 begeleidende stafleden.

In de komende anderhalf jaar staan er een aantal kennismakingsweekenden op de planning om de scouts voor te bereiden op deze bijzondere reis. In de voorbereidingsweekenden is eerst het kennismaken belangrijk, maar ook het leren van elkaar, het samen voorbereiden, de normen en waarden en het samenleven met andere culturen staan op het programma. Ook maken ze in de voorbereiding al kennis met de Amerikaanse cultuur en de Amerikaanse gebruiken, zodat ze zich tijdens de reis door Amerika ook prima weten te redden. Uiteraard is er genoeg gelegenheid om elkaar goed te leren kennen, zodat ze als hechte vriendengroep op reis gaan.

In 1937 en 1995 werd de World Scout Jamboree in Nederland georganiseerd. In 2019 organiseert Amerika samen met Canada en Mexico de World Scout Jamboree van 22 juli t/m 2 augustus 2019. Tijdens een World Scout Jamboree kamperen scouts uit de hele wereld op hetzelfde terrein, leren ze elkaar kennen en maken ze kennis met elkaars culturen, gewoontes en gebruiken. Samen met een reis door Amerika maakt dit alles het tot een onvergetelijke ervaring voor jeugddeelnemers.