Auto in vlammen op in Hoogeveen

Aan Het Hoekje in Hoogeveen heeft in de nacht van zondag op maandag een brand een auto in as gelegd.

Het voertuig was door nog onbekende oorzaak in brand geraakt. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al geheel in brand. De brandweer heeft de brand geblust. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend.