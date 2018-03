Ouders zetten basisschoolleraren onder druk om schooladvies kind aan te passen

De enquête werd uitgevoerd door vakbond CNV Onderwijs en EenVandaag. Dit schrijft de Volkskrant. Ouders schelden docenten uit of zeggen dat ze naar rechter stappen als het advies van het kind niet wordt aangepast. Omdat sinds 2015 de score op de eindtoets niet meer doorslaggevend is voor het schooladvies van een basisschoolleerling maar het oordeel van de leraar, levert dat geregeld een conflict op met de ouders van de leerling, die het dan niet eens zijn met het schooladvies. En dan vooral als het een vmbo-advies betreft. Een anonieme leraar in de krant: 'Dan zijn de rapen gaar. Wat ik allemaal niet heb meegemaakt. Onder druk zetten, willen omkopen, ruzie zoeken.'

Door druk en intimidatie heeft 21 procent van de leerkrachten weleens een advies aangepast, zo blijkt uit de enquête. En van de leerkrachten die druk ervaren geeft bijna een kwart aan dat ze vinden dat de schoolleiding hen te weinig steunt. De directie geeft dan toe aan de druk uit angst dat ouders hun kind van school halen of omdat ze de relatie met de ouders goed willen houden of omdat er gedreigd wordt met een rechtszaak. CNV-Onderwijs-voorzitter Loek Schueler in de krant: 'Het is volstrekt onacceptabel dat leraren zo onder druk gezet worden dat ze overwegen het onderwijs te verlaten. We hebben juist nu elke docent keihard nodig. Docenten en teamleiders moeten met elkaar in gesprek over hoe om te gaan met druk.'