Beschonken beginnend bestuurder crasht, één inzittende belandt op fietspad

Agenten reden naar de Goirleseweg na de melding. Op de rijstrook van het tegemoetkomend verkeer stond de ernstig beschadigde auto en overal lagen brokstukken op de weg. Een gewonde inzittende lag op het fietspad en een andere inzittende was van het ongeluk weggelopen. Na eerste hulp te hebben verleend zetten de agenten de weg af zodat er geen sporen verloren konden gaan. Verkeersongevallen analisten werden opgeroepen. Een ambulance kwam bijna tegelijk met de agenten aan en ontfermde zich over de gewonde man. Een tweede ambulance kwam bij het ongeval aangereden. De bestuurder van de auto werd door deze ambulanceverpleegkundigen verzorgt, hij moest naar het ziekenhuis. Daarvoor vroegen de agenten of hij had gedronken, wat hij bevestigde. Uit de blaastest die werd afgenomen voor hij naar het ziekenhuis ging, bleek dat hij 490 Ug/l alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij is aangehouden als verdachte. Getuigen werden gehoord. Na een uur kwam de derde inzittende van de auto terug naar de plaats van het ongeval. Ook hij had medische hulp nodig en is alsnog door verpleegkundigen van de ambulance verzorgt.

Beginnend bestuurder

Sinds 1 januari 2006 is de wetgeving voor beginnende bestuurders strenger dan voor ervaren deelnemers aan het verkeer. Voor de beginners ligt de grens op 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht (=ug/l); voor ervaren bestuurders is dit 220 ug/l. Een beginner is iemand die na 29 maart 2002 het rijbewijs heeft gehaald. De eerste vijf jaar geldt voor hen de lagere limiet. Dit percentage geldt ook voor alle brom- en snorfietsers tot 24 jaar. Doel van de regels is om de combinatie van drinken en rijden tegen te gaan. De strengere regels gelden voor jongere en minder ervaren bestuurders, omdat juist die groep een hogere kans heeft op een ongeluk of het veroorzaken daarvan.