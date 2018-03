40.000 burgers bereid om te helpen in noodsituaties

In dat artikel werd toen ook gesproken over Ready2Help, dat soms ingezet wordt bij het zoeken naar vermiste personen. Toen heb ik me meteen aangemeld, want ik wil in dat soort situaties ook helpen.”



In totaal wordt het netwerk gemiddeld honderd keer per jaar ingezet. Vorige maand bijvoorbeeld in een ziekenhuis in Goes, waar het Rode Kruis bijsprong vanwege de griepepidemie. En eerder dit jaar in Kampen, toen burgerhulpverleners van Ready2Help hielpen met zandzakken sjouwen tijdens de stormoverlast en dreigende watersnood. Maar ook bij een zoekactie in Rotterdam, assistentie bij voedselbanken, mapathons enzovoort.

Zoeken naar vermiste personen

Het burgerhulpnetwerk Ready2Help van het Rode Kruis bestaat intussen 3,5 jaar. Het zijn mensen die bereid zijn te helpen als er een (dreigende) noodsituatie is. De allereerste inzet van het burgerhulpnetwerk was in 2014 na de aardbeving in Nepal. Het netwerk kende vooral een flinke groei van enkele honderden naar duizenden aanmeldingen in 2015, toen het Rode Kruis veelvuldig werd ingezet voor de hulpverlening aan vluchtelingen.



In de politieregio Rotterdam zijn enkele honderden Ready2Helpers specifiek getraind om te helpen bij het zoeken naar vermiste personen. Het zoeken naar vermiste personen legt een zware claim op de capaciteit van de politie, terwijl burgers bij zoektochten graag willen helpen. Ready2Help bleek de oplossing: “We weten dat bij zoekacties mogelijke sporen voor de recherche van groot belang kunnen zijn en die mogen niet vernietigd worden,” aldus Martin van der Marel, operationeel expert bij de eenheid Rotterdam. “Verder willen we graag gecoördineerd zoeken. Het enthousiasme van burgers bij zoekacties is bewonderenswaardig, maar dat moet wel gekanaliseerd worden. En daarom hebben we besloten om een korte opleiding te verzorgen voor de vrijwilligers, die ook ingezet worden bij zoekacties. Inmiddels zijn er meer dan driehonderd opgeleid.”



Er zijn altijd meer burgerhulpverleners welkom. Mensen kunnen ze zich hier aanmelden.