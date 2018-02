Politie pakt twee tieners op voor dubbele liquidatie Rhijnauwensingel

Grootschalig opsporingsteam

De afgelopen weken onderzocht een grootschalig opsporingsteam zorgvuldig het schietincident op de Rhijnauwensingel. Daarbij kwamen woensdagavond 20 december de 25-jarige Lindomar Elizabeth en de 26-jarige Gilbert Henrietta om het leven.

Voorbereid

De liquidatie was voorbereid. De slachtoffers werden in de gaten gehouden en waren net in hun auto gestapt, toen er vanuit een passerende Audi Station met een automatisch vuurwapen (Kalashnikov, type AK47) op hen werd geschoten. Inmiddels lijkt het er op dat de daders het voornamelijk gemunt hadden op de 26-jarige Gilbert Henriëtta. De vluchtauto van de daders, eerder uit Rotterdam-Ommoord gestolen, werd na de liquidaties in brand gestoken op de Kruisweg in Ridderkerk.

Verdachten

Het onderzoek leidde de afgelopen weken naar de verdachten. De eerste verdachte werd dinsdagochtend 13 februari aangehouden. Hij was tijdens het schietincident overigens pas 17 jaar. Twee dagen later, donderdagmiddag 15 februari werd de tweede verdachte, eveneens een 18-jarige verdachte, gearresteerd. Overigens was ook hij ten tijde van de schietpartij 17 jaar. De derde verdachte zat al in hechtenis. Hij werd enkele weken geleden aangehouden in een woning waarbij een AK47, werd aangetroffen. Mogelijk is dit wapen gebruikt bij de dodelijke schietpartij; daar loopt nog onderzoek naar.

Grootschalig rechercheteam

De schietpartij vond plaats middenin een woonwijk. In de woning waar de auto toevallig voor geparkeerd stond, vond de politie meerdere kogelinslagen. Gelukkig raakte de bewoner niet gewond. De ernst van het schietincident waarbij twee dodelijk slachtoffers waren te betreuren en de impact in de wijk was voor de politie reden om direct op te schalen naar een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Het team zet het onderzoek na de arrestaties onverminderd voort en sluit daarbij nieuwe aanhoudingen niet uit.