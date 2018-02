Waarnemend burgemeester Jan Hoekema dient ontslag in

Ontslagbrief ingediend

'Donderdagavond heeft hij de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Langedijk ingelicht en zijn ontslagbrief ingediend bij de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes', aldus de gemeente.

Discussie

Hoekema geeft als reden van vertrek de discussie die in de media ontstaan is over een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Hoekema wil niet dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met deze media-aandacht voor zijn persoon. Hoekema: “Ik vertrek met pijn in mijn hart, want deze mooie gemeente heeft mijn hart gestolen”.

Begrip

De fractievoorzitters hebben begrip voor zijn vertrek, en respecteren zijn besluit. In de komende weken zal met de Commissaris van de Koning de ontstane situatie besproken worden.