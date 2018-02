Actievoerders Greenpeace beklimmen gasboorplatform Schiermonnikoog

'Gasboringen stoppen'

Daarmee roepen de actievoerders het bedrijf en minister Wiebes op om de gasboringen te stoppen. Enkele klimmers hebben zich aan een poot van het boorplatform omhoog gehesen, met de intentie de boring tegen te houden. Zij hebben een groot spandoek bij zich met de tekst: “Schier je weg! #vangaslos.” De actievoerders werden bij het platform opgewacht door drie schepen en een vliegtuig van de kustwacht.

Gasverslaving

Greenpeace wil hiermee duidelijk maken dat Nederland zo snel mogelijk van zijn gasverslaving af moet en moet investeren in duurzame energie. Faiza Oulahsen campagneleider energie: 'Op deze gasboringen zitten de bewoners en het klimaat niet te wachten. Het Britse bedrijf heeft halsoverkop een boorplatform voor de kust van Schiermonnikoog geplaatst en de bewoners verrast met deze proefboring.'

Op zoek naar nieuw gas is omgekeerde wereld

Nederland moet zo snel mogelijk van het gas af, om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te halen. Volgens klimaatwetenschappers moeten we ten minste tweederde van de reeds ontdekte fossiele voorraden in de grond laten zitten om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Op zoek gaan naar nieuwe gasvoorraden is de omgekeerde wereld. Faiza Oulahsen: 'We moeten ons niet focussen op de zoektocht naar nieuwe gasvoorraden, maar investeren in zonne-energie, windenergie, oude woningen zo snel mogelijk isoleren. En dat kan gewoon, als we daar prioriteit van maken.' Naast de actievoerders vaart de zeilklipper Beluga II bij het platform. Deze klipper heeft een grote banner ‘Stop climate change here.’ Greenpeace heeft aangegeven dat de actievoerders 'zolang als nodig' op het boorplatform zullen blijven.