Aantal jaarlijkse sterfgevallen sinds 1950 bijna verdubbeld

Een groeiende bevolking met een toenemend aantal ouderen zorgt ervoor dat, ondanks een stijgende levensverwachting, het aantal overledenen jaarlijks stijgt. 'Sinds 1950 is het aantal overledenen daardoor bijna verdubbeld. In de toekomst mogen we verwachten dat het jaarlijks aantal sterfgevallen blijft stijgen door een toenemend aantal ouderen', zo meldt het CBS vrijdag.

Meer sterfgevallen in wintermaanden

In de winter van 2017 op 2018 zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Evenals vorige winter ligt de sterfte echter wel hoger dan gewoonlijk, zo meldt het CBS in het jaarlijkse nieuwsbericht over wintersterfte, op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Hogere sterfte

Vanaf de eerste week van november 2017 tot en met de vijfde week van januari 2018 zijn 43,4 duizend personen overleden. Dat zijn 1,5 duizend sterfgevallen minder dan in hetzelfde tijdvak van 2016 op 2017. Met name onder ouderen zijn minder sterfgevallen dan in het vorige winterseizoen. Het aantal overledenen onder 80-plussers in de winter van 2017/’18 is tot nu toe bijna 5 procent lager dan een jaar eerder. In vergelijking met eerdere winters ligt de sterfte onder ouderen echter duidelijk hoger.

Ouderen overlijden het meest in de winter

Ieder jaar is het aantal sterfgevallen in de wintermaanden hoger dan in andere maanden, vooral bij 80-plussers. Omdat deze groep ouderen groeit, overlijden ook meer mensen, vooral in de winter. Ook is er in perioden van kou en griep vaak sprake van hogere sterfte. Sinds half december 2017 is sprake van een griepepidemie. In de winter van 2016/’17 begon de griepepidemie eind november 2016 en duurde 15 weken.

Ook hogere wintersterfte in Europa

Niet alleen in Nederland is de sterfte in de huidige winter en de winter van 2016/’17 hoger dan in een gemiddelde winter, ook in andere Europese landen is dit het geval.

Sterke toenames of afnames in de sterfte in Nederland vallen meestal samen met sterke sterfte-toe- of afnames in andere Europese landen. Zo was de sterfte in Nederland in 2015 met 147 duizend bijna 6 procent hoger dan in 2014 (139 duizend). In de ons omringende landen nam de sterfte tussen die twee jaren met vergelijkbare percentages toe.

Griepepidemie

In de winter van 2014/’15 duurde de griepepidemie in Nederland 21 weken, de langste griepepidemie sinds 1970. Ook in andere Europese landen was er een extra lange periode met griep.

2017 jaar van records

In januari 2017 overleden 15,8 duizend personen, 26 procent meer dan in een gemiddelde maand in dat jaar. De hoge sterfte in januari 2017 was de hoogste van de afgelopen halve eeuw. In totaal overleden in 2017 meer dan 150 duizend personen, het hoogste aantal ooit.