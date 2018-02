Man zwaargewond na steekpartij Rotterdam

In Rotterdam is woensdagavond op de Mombassaplaats bij de flat 'De Hoeksteen' een zwaargewonde man aangetroffen op straat. 'Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen', zo meldt de politie donderdag.

Het slachtoffer werd onderaan het flat "De Hoeksteen" met steekwonden aangetroffen in een grote plas bloed en is ter plaatse gereanimeerd. Er is door de politie direct een groot Plaats Delict gevormd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Bewoner belt politie

Een bewoner van de Mombassaplaats belde rond 22.30 uur de politie nadat ze iemand hoorde gillen en weg zag rennen. Agenten vonden het slachtoffer op de grond tussen de tuinen van de benedenverdieping. De 56-jarige man bleek steekwonden te hebben en is na reanimatie in kritieke toestand naar het EMC in Rotterdam overgebracht.

Informatie

Voor de politie is het nog onduidelijk wat er woensdagavond is voorgevallen. Agenten spraken al met enkele getuigen, maar alle informatie is welkom. Laat het de politie weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.