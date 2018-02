Propje gooien uit auto leidt tot drugsvangst

Tijdens de staandehouding en controle werd in eerste instantie een plak hasj van bijna een ons aangetroffen. De drie inzittenden, allemaal mannen, werden direct aangehouden. De auto werd in beslag genomen en verder doorzocht.

Tijdens de doorzoeking werd vervolgens 1.7 kilogram cocaïne, 4200 euro aan contanten en een aantal dure merktassen ter waarde van 5000 euro in de auto aangetroffen. Twee van de verdachten droegen dure merkhorloges van meer dan 10.000 euro per stuk en die zijn eveneens in beslag genomen.

De verdachten zijn in verzekering gesteld en zitten nog vast.