Opleiding voor lijkschouw schiet tekort

De opleiding van forensisch artsen die lijkschouwingen doen lijkt tekort te schieten. De artsen hebben niet genoeg kennis en zijn niet alert genoeg op tekenen die duiden op een niet natuurlijke dood. Dit Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Taskforce Lijkschouw, die de afgelopen maanden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek deed naar lijkschouw in Nederland.

Wanneer iemand dood gaat na een lang ziekbed of ouderdom kan de doodsoorzaak worden vastgesteld door een huisarts. Bij een ongeval, moord, zelfmoord of als er een lichaam in het water wordt gevonden, zal de schouwing door een forensisch arts worden gedaan. Wanneer er sprake is van een misdrijf, stelt de forensisch arts de officier van justitie in kennis. Deze beslist of er een verder onderzoek gedaan moet worden.

Tegenover het RTL Nieuws zegt schouwarts Guido Reijnen dat de opleiding beter moet. ‘Soms wordt al snel aan zelfmoord of een natuurlijke dood gedacht. Hierbij worden dan signalen gezocht. Zo moet je niet te werk gaan, je moet echt met een open blik onderzoek doen.’

‘De opleiding moet veel beter, dat was lange tijd een veredelde cursus. Die is nu stopgezet. We zijn nu een nieuwe opleiding aan het opzetten. Je kunt het vak niet goed uitoefenen, omdat het op oproepbasis is: je zit thuis met een pieper. Schouwarts is geen fulltime baan. Artsen kunnen dus ook onvoldoende ervaring opdoen, omdat ze veel te weinig uren maken’, aldus Reijnen.