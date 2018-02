Oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden

Oud-premier Ruud Lubbers (78) is in zijn woonplaats Rotterdam overleden. Hij was 78 jaar oud. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst namens de familie Lubbers bekend. Hij had al geruime tijd gezondheidsproblemen, waardoor hij nauwelijks nog in het openbaar verscheen.

Van 1982 tot 1994 was hij minister-president van Nederland onder het CDA. Zijn laatste jaren zette hij zich in als activist voor het behoud van het milieu, multiculturalisme, voor de terugdringing van kernwapens en voor een positieve benadering van allochtonen en vluchtelingen.

Verenigde Naties

Eind 2000 werd Lubbers door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, gevraagd per 01-01-2001 Sadako Ogata op te volgen als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).

In deze functie zette hij zich in voor de bescherming en opvang van de naar schatting 21 miljoen vluchtelingen en ontheemden in meer dan 120 landen. Hij gaf leiding aan de ruim vijfduizend medewerkers van de VN-organisatie die wereldwijd voor de UNHCR werkzaam zijn.

Kernwapens

Lubbers heeft brieven gestuurd naar de hoogste baas van het OM en de voorzitter van de commissie-stiekem om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd voor uitspraken over kernwapens op vliegbasis Volkel.