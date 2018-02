Traumateam ingevlogen voor ongeval in nieuwbouwwoning Vught

Rond 13.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval in een woning aan de Koepelweg in Vught.

Traumaheli

Een traumahelikopter landde achter de nieuw te bouwen woning en trok wat bekijks van omwonenden. Wat er precies in de woning is gebeurd is niet precies bekend. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waarna de helikopter ook weer de plaats van het ongeval verliet.