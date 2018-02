Dubbele hotelmoord Arnhem, 30 jaar cel en tbs

De 48-jarige man uit Almere, die eind maart 2017 twee slachtoffers in een hotel in Arnhem met messteken om het leven heeft gebracht, is woensdag door de rechtbank van Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar en een tbs-maatregel met dwangverpleging. 'De rechtbank vindt bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan een dubbele moord', zo laat de rechtbank woensdag weten.