Recherche pakt man op voor dodelijk schietincident Clercqstraat Amsterdam

Een illegaal in Nederland verblijvende Surinamer is door de recherche gearresteerd voor het doodschieten van de onschuldige passant Youssef El Kahtaoui in de Clercqstraat in Amsterdam-West in mei 2015.

Het gaat om Quincy S. Hij was één van de schutters die in de nacht van 12 op 13 mei 2015 iemand anders wilden liquideren in een waterpijpcafé. Dit meldt onder meer de lokale zender AT5 woensdag.

Doelwit gevlogen

De liquidatiepoging waaraan S. meedeed, verliep totaal niet zoals de schutters die hadden gepland. Ze waren doelgericht waterpijpcafé Village binnengelopen op zoek naar een specifiek doelwit. Ze hadden dit doelwit, een man, vlak daarvoor nog aan een bepaald tafeltje zien zitten, maar wisten niet dat hij al weg was. Ondanks geschreeuw en een waarschuwingsschot konden ze hun doelwit niet meer vinden. Vanuit het café werd er vervolgens op de gemaskerde huurmoordenaars geschoten en daarbij werd één van hen geraakt. Een kogel schoot door zijn been en kwam in de deurpost terecht. Al schietend verlieten de schutters toen het waterpijpcafé. El Kahtoui stond op dat moment met zijn auto toevallig bij het stoplicht en stapte uit zonder dat hij wist wat er aan de hand was. Hij werd getroffen door een kogel en raakte dodelijk verwond.

Sporen op de kogel

Dankzij sporen die zijn aangetroffen op de kogel die vanuit waterpijpcafé Tapas Lounge Village werd afgevuurd heeft de politie Quincy S. kunnen aanhouden. Het dna op de kogel komt overeen met dat van de aangehouden verdachte. Ook heeft de Surinamer een litteken op de plek waar de schutter in het waterpijpcafé werd geraakt.

Quincy S. is aangehouden in de gevangenis. Daar zit hij al voor een andere liquidatie.