Gemeente Amsterdam: ' Rem op Bed & Breakfasts'

Met de grootste platforms zijn goed werkende afspraken gemaakt en vanaf 1 januari geldt er daarnaast een maximumtermijn van 30 dagen. Het college wil ook een maximum stellen aan het aantal Bed & Breakfasts (B&B’s). Vanaf 1 januari 2019 kunnen in bestaande woningen alleen nieuwe B&B’s komen met een vergunning.

Op deze manier kan de gemeente de groei van het aantal B&B’s stoppen als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan door bijvoorbeeld het aantal toeristische overnachtingen.

Verschuiving illegaal aanbod voorkomen

Door een vergunningsplicht in te stellen, met per gebied een maximum aantal B&B’s, kan het aantal worden beperkt en wordt een verschuiving van illegaal aanbod van vakantieverhuur naar B&B voorkomen. Het maximum wordt per gebied bepaald op grond van onder andere de leefbaarheid in de buurt en de samenstelling van de woningvoorraad. De precieze indicatoren worden aankomend jaar vastgesteld. Bestaande B&B’s die bij de gemeente zijn gemeld en zich aan de regels houden krijgen een overgangsregeling. Naar schatting zijn er nu ongeveer 5000 B&B’s in Amsterdam, waarvan 2.500 geregistreerd.

Inspraak

Het college wil deze wijziging medio 2018 vrijgeven voor inspraak. Daarna kan de gemeenteraad hem vaststellen.