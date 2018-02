Fred Teeven krijgt functie in de jeugdzorg, maar blijft ook buschauffeur

Teeven volgt hiermee Hans Simons op die sinds 2010 deze functie bekleedde en per 1 juli 2018 zal aftreden. Met deze nieuwe rol keert Teeven terug naar een werkveld waarin hij ooit begon als jeugdofficier van justitie. Hij brengt veel kennis mee over het nieuwe jeugdzorgstelsel wat mede tijdens zijn kabinetsperiode vorm heeft gekregen. De organisatie verwacht dat de persoon en de kennis van Teeven aansluit bij de ambitie om binnen het huidige jeugdzorgstelsel te blijven investeren in innovatie en het bieden van integrale ondersteuning aan cliënten. Dit met als doel om te komen tot minder uithuisplaatsingen, kortere ondertoezichtstellingen en meer kinderen die in gezinsverband kunnen opgroeien.

Teeven: “De medewerkers van William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers zetten zich iedere dag weer in om kansen te bieden aan kwetsbare kinderen en hun ouders. Dat is maatschappelijk belangrijk en mooi werk. In de rol van voorzitter van de raad van toezicht lever ik graag mijn bijdrage om dat mogelijk te blijven maken.” Dit schrijft William Schrikker op de website.

Ook buschauffeur

In een reactie aan RTL Nieuws laat Teeven weten dat het gaat om een functie voor twee tot drie dagen per maand. Zijn benoeming heeft geen gevolgen voor zijn baan als buschauffeur. Sinds 2017 rijdt hij in de buurt van Schiphol op een lijnbus van Connexxion. Tevens heeft hij nu een adviesbureau op het gebied van veiligheid en cybercrime