FNV Finance: Salarisverhoging top A.S.R. buiten proporties

FNV Finance is onaangenaam verrast over het bericht dat de Raad van Commissarissen (RvC) de salarissen van de a.s.r.-top verhoogt met 40 tot wel bijna 70%.

‘Een verkeerd signaal naar de medewerkers en tegen onze afspraken in’, reageert vakbondsbestuurder Gerard van Hees. ‘Met de verzekeringssector hebben vakbonden afspraken gemaakt in de ‘Sociale Agenda Verzekeringssector 2014-2018’. Daarin hebben we afgesproken om te kijken naar de beloningsverhoudingen binnen de organisatie en te kiezen voor een verantwoord beloningsbeleid dat van toepassing is op álle medewerkers in de organisatie. Dit staat daar haaks op.’

De stijging van de cao-lonen binnen de verzekeringssector is sinds de kredietcrisis achtergebleven op de inflatie in Nederland. Van Hees: ‘Werknemers hebben hier morrend genoegen mee genomen, omdat werkzekerheid voor hen uiteindelijk zwaarder woog dan koopkracht. Zelfs nu de economie floreert, hebben we met a.s.r. zware onderhandelingen moeten voeren om te komen tot 2% loonsverhoging voor de medewerkers. Dat vervolgens de RvC de a.s.r.-top zo’n exorbitante loonsverhoging geeft, dat kun je naar je eigen medewerkers gewoon niet uitleggen. Ook niet met een charmeoffensief in de kranten en online videoboodschappen.’

Het steekt de vakbond dat a.s.r., die zich profileert als een verzekeraar met een zeer maatschappelijk karakter, weer naar binnen opereert als een traditionele verzekeraar. Van Hees: ‘Het lijkt alsof oude tijden weer gaan herleven nu de organisatie de buitenlandse topsalarissen als maatstaf gaat gebruiken. We maken ons zorgen én boos over de groeiende ongelijkheid en het negeren van de afspraken uit de Sociale Agenda.’

Niet alleen a.s.r., maar ook de NN Group verhoogde vorig jaar de salarissen van hun top royaal. ‘Het zou goed zijn als de ook de RvC zich realiseert dat de prestaties van deze verzekeraars mede dankzij de medewerkers tot stand komen. Als de top wordt beloond, dan kan de rest van het bedrijf niet achterblijven’, stelt Van Hees.