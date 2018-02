'Koning verleent Zijlstra "op meest eervolle wijze" ontslag'

Halbe Zijlstra heeft dinsdag de koning zijn ontslag aangeboden omdat zijn positie als minister van Buitenlandse Zaken niet langer houdbaar was door zijn leugens over zijn aanwezigheid met Russische president Vladimir Poetin.

Zijlstra over zijn positie in de Kamer: 'Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Ik doe dat met spijt in mijn hart.'

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de koning Zijlstra's ontslag op voordracht van premier Mark Rutte (VVD) 'op de meest eervolle wijze' heeft verleend. De koning bedankte hem voor zijn 'vele en gewichtige diensten' aan hem en het koninkrijk bewezen. Dit schrijft RTL Nieuws woensdag.