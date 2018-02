Hagenaar (24) opgepakt voor hacken social media van kennis

Aanstootgevende berichten geplaatst

'Het slachtoffer, een 25-jarige Hagenaar, ontdekte eind januari dat iemand op zijn socialmedia-accounts en e-mailaccount had ingelogd', aldus de politie. Wachtwoorden waren gewijzigd, evenals het gekoppelde e-mailadres en telefoonnummer. Op zijn Instagramaccount waren verschillende berichten gepost. Sommige daarvan waren aanstootgevend.

Doorzoeking

Het 25-jarige slachtoffer heeft hierop aangifte gedaan van computervredebreuk en het vernielen van digitale gegevens. De recherche wist via digitaal onderzoek de identiteit van de verdachte te achterhalen. De verdachte bleek een bekende van het slachtoffer te zijn. Hij werd dinsdag in zijn woning aangehouden. Bij een doorzoeking werden telefoons en een computer in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachte wordt donderdag 15 februari voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is het opzettelijk misbruiken van identificatiemiddelen zoals persoonsgegevens of identiteitspapieren met de bedoeling daarmee een strafbaar feit te plegen. Opzettelijk misbruik kan ook digitaal, bijvoorbeeld door uw inloggegevens of pincode te gebruiken. Bent u slachtoffer van identiteitsfraude? Dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Doe daarom altijd aangifte bij de politie!

Advies

De politie adviseert ook om wachtwoorden, pincodes, DigiD en dergelijke regelmatig te wijzigen. Houd ze voor uzelf. Als u vermoedt dat iemand anders een wachtwoord kan weten, verander het dan, ook als u deze persoon vertrouwt. Relaties kunnen veranderen. In conflictsituaties kunnen mensen rare dingen doen, ook met uw inloggegevens.