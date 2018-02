Zes jaar cel geëist voor prostitueren en ontucht met 15-jarig meisje

Datingapp

'De twee legden in het voorjaar van 2016 voor het eerst contact via een datingapp. In het begin verliep dat vriendschappelijk, maar na een aantal ontmoetingen wilde de jongen seks met het minderjarige meisje', aldus het OM. Omdat hij haar in zijn auto naar een plek had gereden die zij niet kende, durfde zij niet te weigeren. Dat was het begin van alle ellende. Want niet alleen dwong hij haar zo tot seks, hij maakte er ook een filmpje van. En met dat filmpje chanteerde hij haar.

Schulden

Hij begon over schulden en maakte het meisje verantwoordelijk voor zijn inkomsten. Zij moest maar betaalde seks gaan hebben met mannen, vond hij. Zo niet, dan zou hij het filmpje delen met haar familie en vrienden. Zo raakte het meisje verzeild in een uitbuitingssituatie die een jaar lang duurde.

Geld afdragen

Elke maand moest zij honderden euro’s afdragen aan de jongen. Om dat bij elkaar te schrapen plaatste zij berichten op datingapps waarin zij betaalde seks aanbood. Omdat ze overdag naar school ging, klom ze ’s nachts na middernacht uit het raam van de ouderlijke woning om met wildvreemde mannen in de auto seks te hebben.

Kindertelefoon

Uiteindelijk kwam de zaak aan het rollen omdat zij ten einde raad op advies van de kindertelefoon naar een vertrouwenspersoon van school stapte. Op haar telefoon werden onder meer app-berichten van de verdachte aangetroffen waaruit bleek op welke grove manier hij haar onder druk zette. Zo heeft hij een keer bij haar voor de deur gestaan met het dreigement dat hij vuurwerk naar binnen zou gooien en haar ouders zou inlichten, maar ook dat hij haar of haar ouders zou mishandelen en verkrachten.

Verdachten betaalde seks

Volgens de officier van justitie is het bewezen dat de verdachte seks had met het minderjarige meisje en ook dat hij haar voor financieel gewin heeft uitgebuit. Dat laatste geldt juridisch gezien als mensenhandel. Zware strafbare feiten waarvoor de officier dan ook zes jaar eiste. De uitspraak is over twee weken. Later dit jaar zal het OM ook een vijftal mannen voor de rechter brengen die ervan verdacht worden betaalde seks te hebben gehad met het minderjarige meisje.