OM eist 14 jaar en tbs voor doodschieten onschuldige jongen

Hoewel de verdachte niet meewerkte aan een onderzoek door gedragsdeskundigen naar zijn geestesvermogens, ziet het OM voldoende aanleiding naast de gevangenisstraf de maatregel van TBS te eisen. De maatschappij moet naar het oordeel van het OM beschermd worden tegen 34-jarige verdachte.

Eerder onderzoek

In 2007 is de verdachte wel door deskundigen onderzocht nadat hij een man had doodgeschoten. De psycholoog stelde toen vast dat de verdachte zwakbegaafd is en antisociale trekken heeft. Zwakbegaafdheid en antisociale kenmerken in de persoonlijkheid zijn langdurig aanwezig merkte de psychiater op die de verdachte eveneens in 2007 heeft onderzocht. Binnen tien jaar heeft de verdachte zich volgens het OM schuldig gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten, doodslag en tweemaal een poging daartoe. In dit geval kan volgens het OM ‘niets anders worden geconcludeerd dan dat er ook ten tijde van het plegen van deze feiten een stoornis bestond.”

Onschuldig

Op het moment van de schietpartij werd het feest van Sint Maarten gevierd waarbij veel kinderen met een lampion langs de deuren gingen om liedjes te zingen. ‘Elf november is de dag dat mijn lichtje branden mag. Het is ook de dag dat het licht uitgaat voor de nabestaanden van Naoufal Mohammadi”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.” Het 18-jarige slachtoffer had niets met het incident te maken “Zijn nog te jonge leven komt ten einde als gevolg van de schietpartij. Zomaar. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek.”

Poging afpersing

Voorafgaand aan de schietpartij had de 34-jarige verdachte volgens het OM één van de twee broers proberen af te persen. Dit zou zijn gebeurd in een horecagelegenheid aan de Ten Katestraat waar één van de broers werkte. Na de poging afpersing is hij samen met zijn broer achter de vermeende afperser gerend. De twee broers werden beschoten en geraakt in hun arm. Tot op de dag van vandaag zijn zij onherstelbaar gewond. De 18-jarige Naoufal Mohammadi werd dodelijk getroffen.

DNA-match

De 34-jarige Amsterdammer kwam in beeld van de politie na een DNA-match. Op een pet en een bril die de verdachte zou hebben verloren op de plaats waar geschoten is werd DNA gevonden dat past bij het DNA-profiel van de verdachte. Hij werd in januari van het vorig jaar aangehouden in Parijs en zit sindsdien vast.