18 maanden cel voor malafide schuldbemiddelaar

V. deed zich op geraffineerde wijze voor als professioneel schuldbemiddelaar. Hij bewoog zijn slachtoffers ertoe hun salaris of uitkering in zijn handen te stellen door hen voor te spiegelen dat hij zou bemiddelen bij het oplossen van hun (vaak ernstige) financiële problemen en dat hij hen binnen anderhalf jaar tijd schuldenvrij kon maken. In werkelijkheid heeft hij echter het door de slachtoffers afgestane geld nooit gebruikt om hun schuldeisers mee te betalen en evenmin heeft hij geprobeerd regelingen te treffen met schuldeisers. Zodoende heeft hij de slachtoffers voor duizenden euro’s opgelicht. De rechtbank rekent het V, die eerder wegens oplichting is veroordeeld, zwaar aan dat hij de slachtoffers ernstig heeft gedupeerd en ook het vertrouwen dat men behoort te kunnen hebben in bonafide schuldbemiddelingsbedrijven heeft beschaamd.

Naast de opgelegde gevangenisstraf heeft de rechtbank V ook veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan de slachtoffers. Ook heeft de rechtbank hem ‘geplukt’ door hem te veroordelen tot betaling van het door hem door oplichting genoten voordeel van ruim 16.000 euro.