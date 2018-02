In hoger beroep 10 jaar en tbs voor dood Jesse van Wieren

Ook in hoger beroep zegt de 28-jarige Rhowan P. uit Kloosterburen dat het ombrengen van Jesse van Wieren in 2016 gebeurde uit noodweer. Dit zei hij voor het gerechtshof in Leeuwarden.

In 2017 werd P. in eerste aanleg veroordeeld voor doodslag. Tijdens Oud en Nieuw bracht P. samen met zijn 28-jarige vriendin Van Wieren om het leven in zijn woning door onder meer 23 keer met een mes te steken. Hierna werd Jesse begraven in de achtertuin van de woning.

Beide kregen in Groningen een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. P. koos er voor om in hoger beroep te gaan. Zijn vriendin zag hier vanaf.

Tijdens het hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging geëist.