Meisje (6) gewond bij ongeval in Rijssen

In het Overijsselse Rijssen is maandagmiddag een kind zwaargewond geraakt toen ze tijdens het oversteken op een zebrapad werd geschept door een automobilist.

Het ongeval gebeurde nabij een rotonde op de Welleweg. Volgens omstanders is het 6-jarig meisje er slecht aan toe. De politie heeft de bestuurder van het voertuig meegenomen voor verhoor. Het kind is met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. Over haar gezondheidstoestand is nog weinig bekend.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.