ACM legt incassobureau boete op van 415.000,- euro

415.000,- euro boete

'De ACM heeft incassobureau Credit Invest, beter bekend onder de naam De Nederlandse Incassocentrale, en zijn leidinggevende een boete opgelegd van in totaal 415.000 euro', aldus de ACM.

Intrum Justitia

Daarnaast heeft de ACM een toezegging geaccepteerd van incassobureau Intrum Justitia. Het bedrijf zegt toe dat het een consumentgerichte werkwijze zal hanteren. Bernadette van Buchem, directeur consumentenzaken van de ACM: 'Bij incasso gaat het vaak om kwetsbare consumenten. Wij treden op tegen incassobureaus die de regels niet naleven. Hiermee willen wij de problemen van consumenten met incassobureaus verkleinen.'

Boete en toezegging

De ACM heeft Credit Invest, bekend als De Nederlandse Incassocentrale, maar ook handelend als Credit Pay, MKBusiness en Stichting Derdengelden Incasso Service, beboet voor 375.000 euro en zijn feitelijk leidinggever voor 40.000 euro. Het bedrijf eiste dat consumenten rekeningen betaalden voor niet-geldige overeenkomsten.

Ongewenste abonnementen

Als consumenten weigerden te betalen of opheldering vroegen over hun rekening bleef het bedrijf hardnekkig aandringen bij de consument om de rekening te betalen. Het bedrijf gaf geen informatie over de rekening, ook niet als de consument de rechtsgeldigheid ervan betwistte. Het ging vaak om rekeningen van ongewenste abonnementen, zoals op kortingsdiensten.

Dreigen

De Nederlandse Incassocentrale dreigde consumenten met gerechtelijke procedures en hoge incasso- en proceskosten. Consumenten voelden zich vaak gedwongen de onterechte vorderingen toch te betalen. Consumenten hebben het recht om te weten welke rekening het incassobureau incasseert en of die vordering wel terecht is. De Nederlandse Incassocentrale heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit. Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar dit bedrijf. De ACM heeft gegevens uit haar onderzoek met het OM gedeeld.

Toezegging

Intrum Justitia heeft aan de ACM toegezegd consumenten niet onder druk te zetten om hun rekening te betalen door te dreigen met bevoegdheden die zij niet heeft. Daarnaast heeft het bedrijf toegezegd consumenten uitvoerig te informeren over de rekening, goed bereikbaar te zullen zijn voor vragen of klachten en maatwerk te zullen leveren, passend bij de persoonlijke financiële omstandigheden van de consument.

De ACM was naar aanleiding van klachten van consumenten een onderzoek gestart naar incassobureau Intrum Justitia. Deze toezegging is niet vrijblijvend. Als Intrum Justitia zich niet aan de afspraken houdt, kan de ACM een boete opleggen. De inhoud van de toezegging kan andere incassobureaus inspireren ook een meer consumentgerichte werkwijze te hanteren.

Brede aanpak incassoprobleem

De ACM heeft gekozen voor een brede aanpak van de problemen in de incassobranche. De ACM heeft voorlichting ingezet om consumenten weerbaarder te maken, schuldhulpverleners hulpmiddelen in handen gegeven en opdrachtgevers van incassobureaus op hun verantwoordelijkheid gewezen.

Deze brede aanpak wordt ondersteund door de conclusies uit onderzoek dat de ACM heeft laten doen naar de drijfveren van incassobureaus en in hoeverre die een verklaring bieden voor de keuze van hun methode: agressief of faciliterend/sociaal incasseren. De conclusies uit dit onderzoek maken dat de ACM zich vanaf nu met name richt op incassobureaus die de regels bewust negeren.