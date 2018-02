Hulpverleenster belaagd tijdens carnaval Prinsenbeek

Aanhoudingen

'De vader en zoon werden aangehouden. De knul pakte een 26-jarige vrouw die zijn moeder wilde helpen hardhandig bij haar nek beet en schopte een politieman tegen zijn linkerbeen', aldus de politie. Zijn vader probeerde de arrestatie van zijn zoon te belemmeren en riep diverse beledigingen naar de politiemensen. Een agent was zelfs genoodzaakt om pepperspray in te zetten.

Medische hulp

Een 26-jarige vrouw uit Breda deed aangifte van mishandeling. Zij vertelde dat zij zag dat op de Valdijk een groepje carnavalsvierders een onderling conflict had. Daarbij was een vrouw die riep dat ze benauwd was en pijn op de borst had. Aangeefster, die een medische achtergrond heeft, besloot naar de vrouw toe te lopen om haar te ondersteunen. Ze werd toen door een jongeman hard bij haar nek gepakt en geknepen. Hierop probeerden omstanders de knul onder bedwang te houden.

Pepperspray

Een politieman wilde de verdachte aanhouden. Hij werd daarop door de jongeman tegen zijn linkerbovenbeen geschopt. De vader van de schopper, die de arrestatie wilde voorkomen kwam daarbij dreigend op de agent af en riep diverse beledigingen. De diender heeft daarop na een waarschuwing beide personen met pepperspray besproeid. De jongen rende weg, vernielde daarbij nog een autospiegel, maar werd op al snel achterhaald en aangehouden voor mishandeling. Zijn vader werd gearresteerd ter zake belemmering en belediging.