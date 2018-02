Opsporing Verzocht, vanwege zaak-Nicky Verstappen, dit keer uit Landgraaf

In Opsporing Verzocht van dinsdag 20 februari zal er extra aandacht gevraagd worden voor het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen.

De uitzending zal dan ook voor één keer vanuit het gemeentehuis in Landgraaf worden uitgezonden. Het is de eerst keer dat Opsporing Verzocht vanaf locatie uitzendt.

De 11-jarige Nicky Verstappen werd op 11 augustus 1998 levenloos aangetroffen in een dennenbosje op de Brunssummerheide. Op ongeveer 1200 meter van het jeugdkamp waar hij overbleef. Hij was toen al bijna twee dagen vermist.

Het grote dna-verwantschapsonderzoek begint op 24 februari. Het is de laatste mogelijkheid om (familie van) de dader te vinden. In het kader van het onderzoek zal bij zo'n 21.500 mannen die worden opgeroepen wangslijm worden afgenomen. Om het onderzoek te laten slagen, is het essentieel dat de plaatselijke bevolking meewerkt. In de uitzending van Opsporing Verzocht zal er worden teruggeblikt op de dagen rondom de dood van Nicky Verstappen, met onder meer een interview met zijn nabestaanden. Daarnaast geeft het programma uitleg over dna.