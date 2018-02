Is er een UFO waargenomen tijdens SpaceX-raketlancering?

Fake-News?: Tijdens de SpaceX-raketlancering van Elon Musk is op beelden een 'UFO' waargenomen. Althans dat beweren sommige onderzoekers na het bestuderen van de beelden.

Toen de raket met Tesla aan boord door de ruimte vloog, was tussen de camera van de raket en de aarde een object te zien, zo meldt de Daily Star. Vele kijkers zagen in de beelden een UFO, anderen zijn veel sceptischer en verklaren dat het hier mogelijk gaat om ruimteafval of een satelliet.