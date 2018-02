Oxfam Novib door het stof om wangedrag medewerkers

Ruim 700 donateurs van de Nederlandse afdeling van Oxfam Novib hebben hun steun opgezegd vanwege wangedrag van medewerkers van Oxfam-Groot-Brittannië in Haïti in 2011.

Directeur Farah Karimi zegt in een brief: ''Ik schaam mij diep voor het gedrag van dit groepje mensen en de manier waarop zij onze waarden hebben beschaamd. Betalen voor seks gaat in tegen de gedragscode die al onze medewerkers onderschrijven. Ik ben geschokt door dit gedrag. Juist onze organisatie moet uitbuiting van vrouwen en geweld tegen vrouwen voorkomen. Binnen onze organisatie en daarbuiten'''.

Over het verlies van de 700 leden zegt Karimi: ‘Dat is heel veel, en het doet ons pijn dat zoveel mensen door dit vreselijke nieuws hun vertrouwen in ons hebben verloren. Maar ik begrijp de woede.’

De hulporganisatie heeft in ons land ongeveer 330.000 donateurs.

De Britse krant Observer meldde gisteren dat ook medewerkers van Oxfam in Tsjaad gebruik hebben gemaakt van prostituees. Het Britse Oxfam kon dit niet bevestigen.