'Zijlstra verspreidt nep-nieuws'

In tegenstelling tot zijn eerdere beweringen was de VVD'er in 2006 niet aanwezig op een bijeenkomst met de Russische president in diens buitenhuis, zo meldt de Volkskrant.

Zijlstra beweerde dat hij Poetin in 2006 zelf had horen praten over diens territoriale ambities over een 'Groot-Rusland'. In werkelijkheid kwam het verhaal van een anonieme bron die wel bij Poetin was. Door deze bron te beschermen, deed Zijlstra de buitenwereld geloven of hijzelf bij Poetin aan tafel zat.

Premier Mark Rutte is volgens de krant al 'enkele weken' op de hoogte van het nepverhaal. 'Het is niet verstandig geweest. Ik had het anders moeten doen', zegt Zijlstra na confrontatie met het onderzoek van de krant.

Rutte

Premier Mark Rutte vindt dat Zijlstra inderdaad onverstandig is geweest door te liegen over zijn aanwezigheid in het buitenhuis van de Russische president, maar dat hij kan aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken.

Zijlstra in Rusland

Zijlstra's bekentenis komt op een ongelukkig moment. Morgen overlegt hij in Moskou met zijn Russische collega Sergej Lavrov over onder meer de MH17. Nederland houdt Rusland onder andere aansprakelijk voor het verspreiden van nep-nieuws. Lavrov zal met dit verhaal woensdag een goede troef in handen hebben tijdens het gesprek met onze minister van Buitenlandse Zaken.